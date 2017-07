%%%Sky wirbt mit Winter-Kampagne für neue 'Game of Thrones'-Staffel%%%

Die Pay-TV-Plattform Sky mit Hauptsitz in Unterföhring hat unter dem Slogan 'Zeit zu zittern – der Winter ist da' eine Kampagne zum Start der siebten Staffel der Fantasyserie 'Game of Thrones' ausgerollt. Neben klassischen überregionalen Print-, Display- und OOH-Schaltungen wird die Staffel-Premiere auf Bildschirmen von Infoscreen sowie in Radiospots auf zahlreichen Sendern wie Energy, bigFM und egoFM angekündigt.

Kernbestandteil der Kampagne ist eine fiktive Warnung vor einem Wintereinbruch ab Montag den 17. Juli. Zum Schutz vor Minusgraden, Blitzeis und dem Kältetod wird dem Hörer bzw. Leser geraten, zuhause zu bleiben. Am Ende der Infoscreen-Motive beziehungsweise des Radiospots wird die Wetterwarnung aufgelöst und auf den Start der neuen Staffel von 'Game of Thrones' hingewiesen. Für die Kommunikation auf den Social Media-Kanälen hat Sky den aus der Serie bekannten deutschen Schauspieler Tom Wlaschiha sowie mehrere prominente YouTuber an Bord geholt.

Die Kampagnenidee und Konzeption stammen von der Münchener Agentur Serviceplan Campaign X unter Leitung von Hans-Peter Sporer. Für die Produktion zeichnet BDA Creative, München, und intern Sky Creative Service verantwortlich. Als Mediaagenturen beteiligen sich Mindshare (Frankfurt) und Mediacom (Düsseldorf) an der Kampagne. Die Social Media-Aktiväten wurden von Sky Creative Service, Richtig Cool GmbH (Berlin) und Buzz Bird GmbH (Berlin) umgesetzt.

"Zur exklusiven Premiere der neuen Staffel 'Game of Thrones' starten wir die größte digitale Marketingkampagne für einen Serientitel bei Sky. Mitten im Hochsommer überraschen wir mit einer winterlichen Wettervorhersage und sorgen damit für Aufmerksamkeit", sagt Arianna Saita, Senior Vice President Marketing bei Sky Deutschland. Die neuen Folgen der HBO-Erfolgsserie sind ab dem 17. Juli auf Sky Atlantic HD, Sky Go, Sky On Demand sowie über den Streaming-Dienst Sky Ticket zu sehen. Zusätzlich sind für Sky-Abonnenten und über Sky Ticket die Staffeln 1 bis 6 auf Sky Box Sets verfügbar.