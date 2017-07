%%%Formel Eins unterzeichnet globalen Deal mit Snapchat%%%

Die Formel 1 startet eine globale Partnerschaft mit der Content-Plattform Snapchat rund um die Grand Prix Rennen. Snapchat wird Exklusiv-Material der Rennen auf den Snapchat-Stories zeigen. Der Startschuss fällt mit dem Rennen Großen Preis von Großbritannien in Silverstone am Sonntag (16. Juli 2017). Der Content wird für Nutzer in Großbritannien und den USA verfügbar sein. Weitere Übertragungen sind bei den Rennen in Singapur, Japan, USA, Mexiko, Brasilien sowie Abu Dhabi geplant.Im Mai 2017 hatte die Formel 1 den Boston-Consulting-Manager Frank Arthofer zum Global Head of Digital ernannt.Snapchat arbeitet seit einiger Zeit mit Sport- und Live-Events zusammen. Kürzlich unterzeichnete BT Sport einen Vertrag für die UEFA Champions League und im vergangen Jahr zeigt Snapchat die Highlight des Tennis-Turniers in Wimbledon.