Soziale Medien regen Alltagskommunikation an

Wer viel über soziale Netzwerke kommuniziert, führt in der Folge mehr direkte und persönliche Gespräche. Zudem erhöht die digitale Kommunikation die Lebenszufriedenheit ihrer Nutzer. Das ergab die Studie 'Privatheit im Wandel' einer Forschungsgruppe an der Universität Hohenheim, bei der die Kommunikationsgewohnheiten von Nutzern an zwei Zeitpunkten erfasst wurden.

Bei der Befragung einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Bevölkerung erhielten die Forscher 2.448 Antworten. 460 davon gingen in die Auswertungen ein, da diese Personen soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram und Instant Messenger wie WhatsApp nutzen. Zweimal mit einem halben Jahr Abstand fragten die Wissenschaftler, wie häufig man mit engen Freunden, Bekannten und Familie aktiv kommuniziert. Die Befragten gaben dabei jeweils eine Selbsteinschätzung zu ihrem Kommunikationsverhalten über soziale Netzwerke, Instant Messenger und im direkten Gespräch ab. Die Betrachtung der Forscher beschränkte sich bei den digitalen Medien auf die aktive Nutzung; passives Lesen von Nachrichten oder Ansehen von Videoclips blieben außen vor.

Laut der Studie hat keiner der drei Kommunikationsformen (soziale Netzwerke, Instant Messenger und direkte Gespräche) einen negativen Einfluss auf das Leben der Probanden. Ob ein Mensch sich einsam fühlt oder nicht, scheint den Studienautoren zufolge ebenso wenig vom Kommunikationsverhalten abzuhängen. Zudem konnten die Forscher im Studienverlauf eine weitere Veränderung im Nutzungsverhalten feststellen: Die meisten Personen, die bei der ersten Befragung viel über Instant Messenger kommunizierten, haben später mehr soziale Netzwerke genutzt.