%%%egoFM sendet via DAB+ bayernweit %%%

Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 13. Juli 2017 aus fünf Bewerbungen für ein landesweites DAB+ Hörfunkangebot seine Wahl getroffen. Befristet bis zum 1. August 2025 erhält die Radio Next Generation GmbH die Genehmigung für die Verbreitung von egoFM in Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, Oberpfalz-Niederbayern sowie Oberbayern Schwaben. Dem in München ansässigen Sender ist es somit erlaubt, sein Programm landesweit auszustrahlen. Voraussichtlicher Sendestart ist Anfang September.

egoFM sendet seit 2008 in München, Nürnberg (mit Stützfrequenz in Fürth/Erlangen), Würzburg, Augsburg und Regensburg Musik aus allen Bereichen: Elektro, HipHop, Indie, Soul, Funk, Deutschrap, Drum'n'Bass, Old School Klassiker und Ikonen der Musikgeschichte. Seit September 2015 gibt es neben dem Liveprogramm zusätzlich sieben Musikstreams, die via Webstream und in der egoFM App zu hören sind. Anfang 2016 startete die erste baden-württembergische Frequenz in Stuttgart auf UKW 97,2.