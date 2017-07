%%%Heise Adressbuch Verlag wird zu Heise Medienwerk%%%

Ab sofort firmiert die Heise Adressbuch Verlag GmbH & Co. KG unter dem neuen Namen Heise Medienwerk GmbH & Co. KG. Geschäftsführer bleiben Ansgar Heise, Peter Krügel und Manfred Schacht. Sitz der Gesellschaft ist nach wie vor Erfurt. Die Umfirmierung sei "eine zeitgemäße Anpassung an das Produktangebot", heißt es beim Unternehmen.

"Der Name Heise Medienwerk spiegelt besser die aktuelle Produktpalette wider und ist auch offen für künftige Produktentwicklungen", erklärt Geschäftsführer Ansgar Heise. "Zum Portfolio gehören neben den Adressbüchern seit 2016 auch Dienstleistung und Produktion für und von Print- und Online-Medien." Zurzeit ist Heise Medienwerk am Standort in Erfurt Herausgeber und Verleger von rund 40 Einwohneradressbüchern für Städte und Gemeinden. Alle gewerblichen Informationen sind auch online unter www.informiert.de abrufbar. Die Gestaltung von Homepages, Werbebannern, Broschüren, Zeitschriften und weitere Dienstleistungen aus dem Print- und Online-Bereich erfolgt am Standort Rostock.