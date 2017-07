%%%Gutscheine.de startet polnisches Couponingportal%%%



Kupony.pl wartet bereits zum Start mit mehr als 21.000 Gutscheinen von über 1.700 Onlineshops auf; Screenshot

Die 2009 gegründete Smart Shopping und Saving GmbH mit Sitz in Berlin expandiert weiter und launcht nun einen polnischen Ableger ihres Gutscheinportals Gutscheine.de. Als Schwesterportal präsentiert sich Kupony.pl im Look and Feel von Gutscheine.de und reiht sich damit in die Markenstrategie der bestehenden Couponingportale des Tochterunternehmens der Mediengruppe RTL Deutschland (seit 2012), Köln, ein. Im April 2016 waren bereits die Portale Gutscheine.at und Gutscheine.ch an den Start gegangen. Nach eigenen Angaben finden Nutzer aus Polen bereits jetzt mehr als 21.000 Gutscheinen von über 1.700 Onlineshops über die Adresse www.kupony.pl.

"Das Thema Online-Gutscheine in Polen nimmt gerade an Fahrt auf – daher war es für uns klar, auch diesen spannenden Markt zu bedienen", sagt Marcus Seidel, Geschäftsführer und Gründer der Smart Shopping and Saving GmbH. Er erklärt weiter: "Das Projekt Kupony.pl ist unser erster richtiger Schritt auf internationalem Parkett in einer Fremdsprache. Polen ist ein strategisch wichtiger Markt für uns und wird in Zukunft noch stärker zulegen. Mit Kupony.pl verfügen wir über eine sehr generische Domain, welche wir sicherlich genau so erfolgreich aufbauen können wie die in den anderen Länder, in denen wir aktiv sind."