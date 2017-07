%%%GeraNova Bruckmann holt sich 'We love living' und' Sweet Living' ins Portfolio%%%

Die Selbermachen Media GmbH, ein Unternehmen des Münchner Verlagshauses GeraNova Bruckmann, übernimmt rückwirkend zum 1. Juli 2017 die Wohnzeitschriften 'We love living' und' Sweet Living' aus dem We Love Living Verlag, Handewitt. Damit ergänzen die Münchner ihr Wohnmagazin-Portfolio, in dem sich bereits die Zeitschrift 'Living & more' befindet. Bei Selbermachen Media erscheinen auch die DIY-Magazine selber machen und Selbst gemacht.

"Wir freuen uns, dass wir mit 'We love living' und 'Sweet Living' unsere Kompetenz in diesem Segment weiter stärken und unsere Reichweite ganz erheblich erweitern", sagt Vera Marquardt-Schween, die als Head of Content für die strategische Weiterentwicklung aller drei Magazine verantwortlich zeichnet. Daneben hat sie auch weiterhin die redaktionelle Gesamtleitung der in der Ein Herz für Tiere Media GmbH erscheinenden Zeitschriften wie 'Ein Herz für Tiere', 'Partner Hund' und 'Geliebte Katze inne.

Zeitgleich mit der Integration der beiden neuen Wohnzeitschriften strukturiert Selbermachen Media ihre Redaktionen teilweise neu: So übernimmt Marion Hellweg nun die Chefredaktion von 'Living & more'. Zuletzt agierte sie von 2014 bis 2017 als Herausgeberin und Chefredakteurin der Wohnzeitschriften 'sweet living magazine' und 'my homestyle' (ebenfalls We Love Living Verlag GmbH). Von 2004 bis 2010 war sie Chefredakteurin der Zeitschriften 'House & Gardening' und 'Wohnträume' (ipm magazin-verlag GmbH, München).

Im Jahr 2011 hat Hellweg sich mit ihrem eigenen Büro Nord Liv als Journalistin, Herausgeberin und Inneneinrichterin selbständig gemacht. Sie ist auch Buchautorin in den Bereichen Wohnen, Architektur und Lifestyle.

Das Verlagshaus GeraNova Bruckmann publiziert mit zwölf Verlagsmarken ein Special-Interest-Angebot mit rund 30 Magazinen und Sammler-Editionen, etwa 560 Buchnovitäten pro Jahr, 2.800 Büchern und über 200 DVDs sowie über 1.000 E-Books und 30 Apps.