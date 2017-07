%%%'Boote' mit Jubi-Heft zum 50. Geburtstag%%%

Die Delius Klasing-Zeitschrift 'Boote' feiert in diesen Tagen ihren 50. Geburtstag. In einem großen Jubiläumsheft blickt die Redaktion zurück auf fünf Dekaden Motorboot-Historie, zeigt die "Tops und Flops der nautischen Innovationen" aus den vergangenen 50 Jahren und verrät auch einige Pannen und Havarien der 'Boote'-Crew. Darüber hinaus erwartet die Leser ein großes Jubiläumsrätsel. Das Heft ist ab dem 19. Juli 2017 für 5,20 Euro im Handel sowie online unter www.delius-klasing.de erhältlich.

Im Laufe der Zeit hat sich 'Boote' vom reinen Printobjekt zu einer multimedialen Marke entwickelt, die ihre Zielgruppe auf mehreren Plattformen anspricht. Chefredakteur Torsten Moench erläutert im Interview mit 'new business', wie sich 'Boote' in einem halben Jahrhundert verändert hat, und welche Maßnahmen heute wichtig sind, um ein Special Interest-Magazin zukunftsfähig zu machen. Das Interview ist in der aktuellen 'nb'-Printausgabe 29/2017 erschienen. Hier bestellen.