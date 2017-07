%%%Regionale Produkte bei Anzeigenblattlesern beliebt%%%

Regionale Produkte aus heimischen Betrieben stehen bei Anzeigenblattlesern besonders hoch im Kurs. Die Vorliebe für Produkte aus der Region ist mit 57,7 Prozent (Leser pro Ausgabe) weiter gestiegen und spiegelt die steigende Präferenz der Gesamtbevölkerung wider. Insgesamt 35,6 Millionen Deutsche greifen beim Einkauf bevorzugt zu einem heimischen Produkt. Dies geht aus der aktuellen Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) des Instituts für Demoskopie Allensbach hervor, die heute in Hamburg vorgestellt wurde. Der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) bildet die gattungsspezifischen Ergebnisse der Studie regelmäßig in der Auswertung 'Anzeigenblätter in der AWA' ab.

Passend zur Vorliebe für regionale Produkte kaufen überdurchschnittlich viele Anzeigenblattleser direkt beim Erzeuger und in Hofläden ein. 45,6 Prozent der Leser (LpA) besorgen sich Lebensmittel zudem auf Wochen- und Bauernmärkten.