%%%Staffelstart von 'Game of Thrones' bei Sky erzielt Quotenrekord %%%

Mit der ersten Folge der siebten Staffel verzeichnete die US-Fantasyserie 'Game of Thrones' hierzulande bei Sky den stärksten Staffelstart in der Serienhistorie. Die Premierenfolge "Drachenstein" verfolgten gestern Abend rund 460.000 Zuschauer auf Sky Atlantic HD. Im Vergleich zum Auftakt der sechsten Staffel hat sich die Reichweite damit mehr als verdoppelt. Der Marktanteil lag im Gesamtmarkt bei 1,7 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen schalteten 450.000 Zuschauer ein, womit ein Marktanteil von 3,2 Prozent erreicht wurde. Dazu kommen weitere 131.000 Zuschauer, die die HBO-Erfolgsserie in den Wiederholungen sahen. Für die Abrufe über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket liegen keine Zahlen vor.

Die starke Nachfrage zeigte sich auch an anderer Stelle. Durch den großen Ansturm auf den Streamingdienst 'Sky Ticket' brachen die Server zwischenzeitlich zusammen. Die Pay-TV-Plattform reagierte mit einer augenzwinkernden Mitteilung bei Facebook: "Der Winter ist da ... und hat ein paar Leitungen vereist". Die Resonanz auf die neue Staffel übertreffe die Erwartungen.