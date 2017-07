%%%Snapchat launcht Anzeigen-Tool für Werbekunden%%%

Mit dem neuen Tool Snap Publisher können Werbetreibende ab sofort weltweit Ad-Formate für Snapchat selbst erstellen. Horizontale Videos können in ein Snap Ad (vertikales Werbevideo) umgewandelt werden, Clips können mit Designelementen, Texten, Bildern und Animationen ausgestattet und Websites als Snap Ad dargestellt werden.

Snap Publisher ist in den Ad Manager von Snapchat integriert, so dass Kreation, Veröffentlichung und Kampagnenoptimierung in einem Arbeitsschritt zusammengefasst sind. Bevor die hochgeladenen Werbemittel online gehen, überprüft das Social Network sie auf Qualität.

Nach eigenen Angaben hat Snapchat rund fünf Millionen Nutzer in Deutschland, etwa 40 Prozent davon sind minderjährig.