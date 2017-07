%%%Axel Springer verabschiedet sich vom Stadtportal hamburg.de%%%

Der Gesellschafterkreis bei der hamburg.de GmbH & Co. KG verändert sich: Am 18. Juli 2017 hat die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) mit Axel Springer eine Vereinbarung über den Erwerb von 61,9 Prozent der Anteile an dem Betreiber des offiziellen Stadtportals für die Stadt Hamburg unterzeichnet. Danach soll der Gesellschafterkreis von hamburg.de künftig die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) mit 87 Prozent als Mehrheitsgesellschafter, die Hamburger Sparkasse mit 10,5 Prozent und die Sparkasse Harburg-Buxtehude mit 2,5 Prozent der Anteile umfassen.

hamburg.de zählt zu den reichweitenstärksten Stadtportalen Deutschlands (4,5 Mio. Visits im Juni 2017, IVW). Das Stadtportal, das seit Februar 2000 als Public-Private-Partnership betrieben wird, bietet seinen Nutzern sowohl öffentliche E-Government-Dienste als auch privatwirtschaftliche Angebote. Geschäftsführer von hamburg.de ist seit Juni 2015 Carsten Ludowig. Zuvor arbeitete er als Vice President Sales bei dem Start-up Smaato, das mit seiner Werbeplattform eine zielgruppenspezifische Auslieferung von Werbung für mobile Endgeräte ermöglicht. Zuvor war er unter anderem bei Xing, Gruner + Jahr und Axel Springer in leitenden Funktionen tätig.

Dr. Jens Müffelmann, CEO Axel Springer Digital Ventures, erklärt: "Wir danken Carsten Ludowig, dem gesamten Team von hamburg.de und unseren Mitgesellschaftern, dass es gelungen ist, hamburg.de zu einem attraktiven und reichweitenstarken Stadtportal weiterzuentwickeln. Der Verkauf unserer Anteile erfolgt vor dem Hintergrund einer stärkeren Internationalisierung und der Strategie, uns aus rein lokal bezogenen Einzelaktivitäten zurückzuziehen." Zehn Jahre lang unterstützte Axel Springer als Gesellschafter das offizielle Hamburger Stadtportal.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Senat der FHH sowie der Kartellbehörde.