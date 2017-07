%%%7Sports und MMP veranstalten World Series of Darts in Düsseldorf%%%

7Sports, die Sportbusiness-Unit von ProSiebenSat.1, und die Sportevent-Firma MMP Event GmbH (u.a. BMW Open), an der die TV-Gruppe mehrheitlich beteiligt ist, erweitern ihr Portfolio um eine weitere Sportveranstaltung: Am 20. und 21. Oktober 2017 feiert die World Series of Darts Premiere in Deutschland. Bei der German Darts Masters 2017, der siebten Station für die internationalen World Series of Darts-Events der Professional Darts Corporation (PDC) im Jahr 2017, messen sich acht Spieler der PDC mit den zwei bestplatzierten Deutschen sowie sechs Qualifikanten.

Die German Darts Masters finden in der Castello Arena in Düsseldorf statt. Am Freitag (20.10.) werden die Erstrundenpartien zwischen den Profi-Spielern der PDC und den deutschen Spielern ausgetragen, am Samstag (21.10.) die Viertel-, Halbfinale und das Finale. Werbetreibenden bietet 7Sports Sponsoringmöglichkeiten an.

Zeljko Karajica, CEO von 7Sports und Geschäftsführer der MMP Event GmbH, sagt: "Wir sind stolz darauf, dass wir die World Series of Darts und damit einige der weltbesten Spieler erstmalig nach Deutschland holen können. Gleichzeitig freuen wir uns, den letzten deutschen Auftritt der Darts-Legende Phil Taylor als Profispieler präsentieren zu dürfen."