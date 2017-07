%%%Regionale Tageszeitungen punkten mit Glaubwürdigkeit und Kompetenz %%%

Beinahe jeder vierte Deutsche (24 %) hält die Regionalzeitung für das glaubwürdigste aller Medien, gefolgt von überregionalen Tageszeitungen (15 %), TV (14 %) und Internet (8 %). Zu diesem Ergebnis kommt die Studie 'Zeitungsfacetten 2017 – Regionale Tageszeitungen im Leser-Check' der Mediaagentur Dentsu Aegis Network mit Deutschlandsitz in Wiesbaden im Auftrag des Zeitungsvermarkters Score Media Group in Düsseldorf. Im Rahmen der Untersuchung wurden im Zeitraum von Mitte März bis Anfang April 2017 mehr als 6.000 Mediennutzer zwischen 15 und 64 Jahren zu den Bereichen Wahrnehmung, Image und Themenkompetenz von Medien befragt.

Laut der Studie wird die regionale Tageszeitung zudem auch als der engagierteste (24 %), kompetenteste (22 %) und objektivste Medienkanal (18 %) angesehen. Das Internet wiederum hat hinsichtlich Nützlichkeit (38 %) und Vielseitigkeit (42 %) die Nase vorn, das Fernsehen kann den Ergebnissen zufolge mit Unterhaltungsformaten überzeugen (44%).

Regionale Tageszeitung stiften Identifikation

Darüber hinaus sind lokale Printmedien für viele Leser ein 'Stück Heimat' (65 %). Sie schreiben regionalen Tageszeitungen einen festen Platz im Alltag zu (63 %), auf die sie nicht verzichten wollen.

Den hohen Stellenwert führen die Autoren vor allem auf die behandelten Themen mit persönlichem Bezug zurück. So informieren sich sieben von zehn Lesern in ihrer regionalen Zeitung bevorzugt über Ereignisse vor Ort, knapp zwei Drittel (60 %) über regionale Marken und Produkte. Für 76 Prozent ist die alltägliche Lektüre wichtig, um über lokale Geschehnisse auf dem Laufenden zu bleiben.

Leser schreiben Tageszeitung regionale Kompetenz zu

Rund drei Viertel der Bundesbürger geben an, dass die regionale Tageszeitung von allen Medien am besten weiß, was in der Region passiert. Nachrichtenblätter werden laut der Studie vor allem in den Themenbereichen 'regionale Wirtschaft' (64%), 'Kommunalpolitik' (63%) oder 'Lokalsport' (62 Prozent) als kompetent eingestuft und belegen damit im Vergleich zu anderen Medien den ersten Platz. Radio dagegen steht fast ausschließlich für Musikinformationen (53 %). Das Fernsehen ist als Quelle für nationale und internationale Nachrichtenthemen ähnlich beliebt wie überregionale Tageszeitungen. In den Bereichen Politik erreichen TV-Sendungen eine Kompetenzzuschreibung von 49 Prozent, überregionale Zeitungen erzielen 53 Prozent. Bei Wirtschaftsthemen führen überregionale Zeitungen vor dem Fernsehen (42 % vs. 51 %). Geht es um Sportinhalte, haben TV-Sender mit 53 Prozent die Nase vorn (überregionale Zeitungen 43 %). Das Internet ist in seinem thematischen Spektrum am breitesten aufgestellt, wobei sich das Kompetenzniveau je nach Rubrik zwischen 26 Prozent (regionale Wirtschaft und Politik) und 53 Prozent (Urlaub und Reisen) bewegt.

Leser empfinden Einordnung als Mehrwert

Die regionale Tageszeitung wird allerdings auch für ihre überregionale Berichterstattung geschätzt. 71 Prozent der Leser bestätigen, in ihrer Abozeitung über die eigene Region hinaus alle wichtigen Informationen zu finden. Zudem liefert sie ihnen einen zentralen Mehrwert, indem sie überregionale Entscheidungen oder Ereignisse einordnet und die Bedeutung für die Region darstellt (65 %). Etwas mehr als ein Drittel ist sogar der festen Überzeugung, dass ihnen lokale Tageszeitungen überregionale Themen und das Weltgeschehen besser näherbringen können als jedes andere Medium (43 %).

Die hohe Bedeutung der regionalen Tageszeitungen resultiert in hohen Erinnerungswerten: Beinahe jeder Zweite (48 %) gibt an, dass er sich an Nachrichten und Informationen aus der regionalen Tageszeitung besser erinnern kann, als an jene aus Radio und Fernsehen. Nach Meinung der Studienautoren bietet die hohe Relevanz bei Regionalthemen und die daraus resultierende emotionale Bindung große Potenziale für Werbungtreibende: "Mit Werbung in der regionalen Tageszeitung können Unternehmen all die positiven Werte für sich und ihre Marke nutzen und sich in einem Qualitätsumfeld präsentieren. Die gute Reputation der Regionalzeitung überträgt sich unmittelbar auf die Wertschätzung der darin enthaltenen Werbung und verstärkt ihre Wirkung enorm", sagt Heiko Genzlinger, CEO der Score Media Group.