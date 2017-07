%%%'Hamburger Abendblatt' launcht Stadt-Magazin%%%

Die Tageszeitung 'Hamburger Abendblatt' erweitert ihre Magazin-Reihe und startet heute (20.07.2017) den One-Shot 'Das neue Hamburg – Alles, was man wissen muss'. Auf 180 Seiten beschäftigt sich die Zeitschrift mit der Hansestadt, ihren Sehenswürdigkeiten und Attraktionen an Alster und Elbe, die in den vergangenen zehn bis 15 Jahren neu entstanden oder erneuert wurden. 'Das neue Hamburg' ist laut der Funke Mediengruppe Teil einer Serie, in der bereits der Titel 'Elbphilharmonie' erschienen ist.

Vivian Hecker, Gesamtleitung Marketing & Events / Magazine, erklärt: "Mit dem neuen Magazin begeistern wir Hamburger und unsere Leser. Der wachsende Magazinbereich vom 'Hamburger Abendblatt' bieten unseren Kunden und Kooperationspartnern ein neues Umfeld. Weitere Magazine sind in der Planung."

'Das neue Hamburg' ist zum Copypreis von acht Euro im bundesweiten Zeitschriftenhandel, in der 'Hamburger Abendblatt'-Geschäftsstelle in Hamburg, im Buchhandel sowie als E-Paper im iKiosk erhältlich. Abonnenten des 'Hamburger Abendblattes' können den Titel zum Treuepreis von sechs Euro erwerben. Die Druckauflage beträgt 20.000 Exemplare.