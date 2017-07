%%%Abschwung bei IVW-Auflagen hält an%%%

Der beständige Auflagenrückgang vieler Zeitschriften hielt auch im zweiten Quartal 2017 an. Unter den IVW-gemeldeten Magazinen gibt es nur wenige Gewinner. So sanken auch die Verkaufszahlen der aktuellen Wochentitel im Vorjahresvergleich weiter - bei 'Focus' (Burda) um 8,4 Prozent auf nun 438.055 Exemplare, beim 'Spiegel' lediglich um 0,8 Prozent auf 765.178 Exemplare und der 'Stern' (G+J) verliert 15,3 Prozent (Gesamtverkauf nun 597.027 Ex.). Gruner + Jahr weist bei seinem Flaggschiff indes auf den Abbau von Bordauflage und Lesezirkel hin. Allerdings hat auch der Abo-Verkauf abgenommen. Die 'Zeit' hat ebenfalls die Bordauflage reduziert und verliert damit leicht in der Gesamtbilanz (minus 1,3 Prozent). Der Hamburger Titel kommt auf 498.439 verkaufte Exemplare.

Auch etliche überregionale Zeitungen haben im zweiten IVW-Quartal Einbußen zu verkraften - vor allem im Einzelverkauf. Siehe dazu DNV.