%%%Wige Media AG wird zur Sporttotal AG%%%



Die Wige Media AG firmiert künftig unter dem Namen ihrer digitalen Plattform sporttotal.tv

Die Wige Media AG benennt sich in Sporttotal AG um. Das hat heute die Hauptversammlung des Kölner Medienkonzerns beschlossen. "Wir sind überzeugt, dass Sporttotal AG weit stärker für das zukünftige Geschäftsmodell des Unternehmens steht als die bisherige Firmierung", erklärt Peter Lauterbach, CEO der Wige Media AG. "So sehen wir etwa in unserer neuen digitalen Plattform sporttotal.tv einen wesentlichen Wachstumstreiber für das Unternehmen. Sporttotal AG steht damit für ein neues, erfolgversprechendes Kapitel in der Unternehmensgeschichte."

sporttotal.tv hat vor kurzem einen über zehn Jahre laufenden Rahmenvertrag mit dem Deutschen Fußball Bund (DFB) abgeschlossen. Ziel ist es, Fußballvereine von der vierten Liga abwärts mit einer speziellen Videotechnik auszustatten, die es erlaubt, Spiele in hoher Qualität und vollautomatisch live auf dem Online-Portal sporttotal.tv zu übertragen. sporttotal.tv soll nun deutschlandweit als zentrale Bewegtbildplattform für den Amateurfußball etabliert werden.

sporttotal.tv hat zudem mit Hyundai eine langjährige Partnerschaft vereinbart. Als Gründungspartner unterstützen darüber hinaus die Allianz Deutschland AG, die Deutsche Post AG sowie Telekom Deutschland und als Medienpartner 'Bild' die 100-prozentige Tochter der Wige Media AG.