%%%Zurich Versicherung präsentiert die World Games 2017 auf Sport1%%%

Sport1 zeigt das Multisport-Event World Games 2017, das vom 20. bis 30. Juli in Breslau stattfindet, live im Fernsehen. Der Vermarkter Sport1 Media hat nun Zurich Versicherung als exklusiven TV-Presenter gewonnen. Alle 31 Sportarten sind auf Sport1 live oder in Highlights zu sehen. Bis zum finalen Wettkampftag am 30. Juli stehen insgesamt bis zu 90 Livestunden im Free-TV sowie regelmäßige Highlight-Zusammenfassungen im Tagesverlauf auf dem Programm. Das Moderatoren-Duo Nele Schenker und Sascha Bandermann wird von insgesamt zehn Kommentatoren begleitet.

Neben der Liveberichterstattung im Free-TV werden die World Games täglich live auf Sport1+ und im Livestream auf Sport1.de mit englischem Kommentar übertragen.