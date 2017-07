%%%FremantleMedia und BMG schließen Vereinbarung im Musikgeschäft%%%

Die Produktions- und Distributionsfirma FremantleMedia (RTL Group) hat mit dem Musik-Unternehmen BMG eine neue Vereinbarung geschlossen. Beide gehören zum Gütersloher Bertelsmann-Konzern. BMG übernimmt demnach künftig exklusiv die weltweite Verwaltung der Musikverlagsrechte von FremantleMedia (ausgenommen UFA, Deutschland und Original Productions). Außerdem eröffnet die Vereinbarung FremantleMedia (FM) und BMG Production Music neue Möglichkeiten, Partnerschaften in wichtigen Produktionsgebieten einzugehen.

FremantleMedia hält über 10.000 eigene oder von ihr mitveröffentlichte Urheber-Rechte an Musikstücken, die Tantiemen einspielen, sobald sie gesendet werden oder Lizenzen an Dritte vergeben werden. Zu diesem Katalog gehört unter anderem Musik, die in bekannten Produktionen wie American Gods, The Price Is Right, Family Feud, The Apprentice, Neighbours und All Star Family Feud zu hören ist.