%%%RTL Nitro startet wöchentliches Live-Fußball-Magazin%%%

Am 31. Juli zeigt der zur Mediengruppe RTL, Köln, gehörende Fernsehsender RTL Nitro immer montags ab 22.10 Uhr die Sendung '100 % Bundesliga – Fußball bei Nitro'. Gleichzeitig geht der Kanal mit neuem Design und ohne RTL im Namen On Air. Mit dem wöchentlichen Fußball-Magazin präsentiert der Männersender die Zusammenfassungen aller 18 Spiele des Spieltags in der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Die Erstverwertung des Montagabend-Spiels (5 x Bundesliga, 23 x 2. Bundesliga) wird ab 23.00 Uhr gesendet. RTL Nitro hat sich bei der Vergabe der Bundesliga-Rechte bekanntlich die Bundesliga-Zusammenfassung am Montag gesichert.

Neben den Spielberichten wird es Analysen von Experten und Gästen sowie Informationen über die aktuellen Entwicklungen rund um Spieler, Trainer und Ereignisse des Fußball-Wochenendes geben. Moderatoren des Fußball-Magazins sind Laura Wontorra und Thomas Wagner. Das Expertenteam besteht aus Marco Hagemann und Steffen Freund. Gast der ersten Sendung wird der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, sein.

Oliver Schablitzki, Senderchef von RTL Nitro, sagt: "Der neue Nitro-Fußballabend wird weit mehr sein als die pure Zusammenfassung des gesamten Spieltags. Mit Experten und Gästen wollen wir eine frische und ebenso informative wie unterhaltsame Bestandsaufnahme des Spieltags bieten und den Fußballmontag bei Nitro so zu einem festen Termin im Kalender der Fußballfans machen."