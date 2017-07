%%%'Der Standard' expandiert nach Deutschland%%%



Das österreichische Online-News-Magazin 'Der Standard' bietet nun auch in Deutschland einen entsprechenden Dienst an (Foto: Der Standard)

'Der Standard', Wien, hat am Montagnachmittag (24. Juli) mit dem Portal 'Standard.de' einen deutschen Ableger seiner Online-News-Seite an den Start gebracht. Nach der 'NZZ' ist 'Der Standard' bereits der zweite ausländische Anbieter in kürzester Zeit, der ein eigenes Angebot für den deutschen Markt aus der Taufe hebt. Für den Launch der Nachrichtenseite wurde eine neue Website entwickelt.

'Standard.de' richtet sich gezielt an deutsche User und wird sich in den ersten beiden Monaten inhaltlich mit der Bundestagswahl beschäftigen. Redaktionelle Stärken sieht das Online-Angebot in der Berichterstattung über internationale Themen, für die man auf das Korrespondentennetz des Hauses zugreifen wird. Einen Schwerpunkt soll auch die Live-Berichterstattung bilden, die eine Themenpalette von Politik über Bundesliga bis zum Song Contest abdecken soll. Im Vordergrund des neuen News-Portals steht zudem die Einbindung der User. In gekennzeichneten Kommentaren und Blogs ist geplant, Beiträge der Leser zu veröffentlichen.

Laut dem 'Standard' hat das Projekt zunächst Laborcharakter, auf dem die Tagezeitung mit dem Label 'Concept' im Header hinweist. Bis die Seite in den Regelbetrieb übergeht, wird einer Mitteilung auf der Website zufolge allerdings noch einige Zeit vergehen.

"Schon jetzt machen Zugriffe aus Deutschland einen beträchtlichen Teil unseres Traffics aus. Aus Befragungen wissen wir, dass diese Zielgruppe unseren unabhängigen Blick von außen auf Deutschland schätzt", sagt Projektleiter Florian Jungnikl-Gossy. Mit 30.000 User-Postings pro Tag hat 'Der Standard' nach eigenen Angaben die größte Community eines Verlagshauses im gesamten deutschsprachigen Raum.