%%%Meetrics eröffnet neue Büros in Mailand, Warschau und Stockholm %%%

Das Ad Verification-Unternehmen Meetrics, Berlin, eröffnet drei neue Niederlassungen in Mailand, Warschau und Stockholm. Tomasz Piatkowski wechselt von GroupM zu Meetrics und wird zukünftig die Geschäfte in Polen leiten. Simone Fortunato, der bislang bei Digilant tätig war, kümmert sich um den italienischen Markt. Und Jonas Jonsborg übernimmt die Koordination der Nordic-Staaten von Stockholm aus. Er arbeitete zuletzt bei AdForm. Meetrics verfügt neben dem Stammsitz in Berlin bereits über Büros in Paris, Wien und London.

"Der Ausbau lokaler Standorte ist ein zentraler Bestandteil unserer angebotenen Dienstleistung, um ohne Umwege auf die marktspezifischen Anforderungen unserer Kunden eingehen zu können", sagt Max von Hilgers, CEO und Co-Founder von Meetrics. "Durch unsere neuen Standorte bieten wir unseren Kunden in diesen Ländern einen noch gezielteren Service und schnellere Erreichbarkeit."