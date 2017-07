%%%Sky und HBO stellen erstes Gemeinschaftsprojekt vor%%%



'Tschernobyl' ist die erste gemeinsame Serie von Sky und HBO (Foto: obs/Sky Deutschland)

Ende April berichte 'new business' von einer Kooperation zwischen Sky und HBO zur Entwicklung gemeinsamer hochwertiger Serien. Bei der nun vorgestellten ersten Produktion handelt es sich um die fünfteilige Eventserie 'Tschernobyl', die auf einer der größten von Menschen verursachten Umweltkatastrophen in Europa basiert. Die Geschichte handelt unter anderem von mutigen Männern und Frauen, die große Opfer bringen, um eine schlimmeres Unglück zu verhindern.

Die Miniserie ist mit Jared Harris ('Mad Men', 'The Crown') in der Hauptrolle prominent besetzt und wird von Sister Pictures sowie The Mighty Mint produziert. Die Dreharbeiten beginnen im Frühjahr 2018 in Litauen, eine Ausstrahlung der 250 Millionen US-Dollar teuren Produktion ist zu einem späteren Zeitpunkt in den Sky-Märkten UK, Irland, Italien, Deutschland und Österreich auf Sky Atlantic vorgesehen.