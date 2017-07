%%%Sky plant Markteintritt in Spanien%%%

Der Pay-TV-Anbieter Sky plc, London, will noch in diesem Jahr eine OTT-Plattform auf dem spanischen Markt launchen. Das bestätigte CEO Jeremy Darroch gegnüber Analysten. Das Vorhaben geht einher mit den Plänen von Sky, die in Großbritannien bereits erhältliche Sky Q Box auch in Deutschland, Österreich und Italien einzuführen. Mit der Sky Q Box bietet das Unternehmen Pay-TV über den Stream an und macht sich damit unabhängiger vom klassischen TV-Broadcasting, das dem Konzern Gebühren kostet.