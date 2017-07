%%%Frankfurter Societäts-Medien mit neuer Dachmarke Mediengruppe Frankfurt %%%

Die Frankfurter Societäts-Medien GmbH mit den Zeitungsmarken 'Frankfurter Neue Presse' und 'Frankfurter Rundschau', Anzeigenblättern, Corporate Publishing, Büchern, Magazinen, Vermarktung, Druckerei, Digitalagentur und Messen, tritt künftig unter dem Namen Mediengruppe Frankfurt auf. Geschäftsführer Oliver Rohloff sagt: "Mit der neuen Dachmarke haben wir eine emotionale und profilierende Klammer für unsere Produktfamilie geschaffen. Die Mediengruppe Frankfurt positioniert uns in Zukunft noch stärker als diversifiziertes und digitales Medienunternehmen in der Rhein-Main-Region und hilft uns bei Neugeschäften und Diversifikationsprojekten."

Der Name Mediengruppe Frankfurt war schnell gefunden, schließlich sage er deutlich, was das Unternehmen mache, so Rohloff weiter. Während der Ausdruck Societät im Firmennamen oft mit einer juristischen Kanzlei assoziiert würde, sei Mediengruppeein fest etablierter Begriff in der deutschen Medienlandschaft. Frankfurt stecke im Namen, da von dort aus die Geschäfte in der Region Frankfurt-Rhein-Main gesteuert werden.

Die Dachmarke und das Website-Konzept entstanden in Zusammenarbeit mit der inhabergeführten Agentur Damm & Bierbaum. Die technische Umsetzung der Website realisierte Rhein-Main.Net, die hauseigene Digitalagentur der Mediengruppe Frankfurt.