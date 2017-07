%%%Kino-Werbeinvestitionen steigen stark an%%%

Die Brutto-Gesamtausgaben im deutschen Werbemarkt sind im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um einen Prozent auf 14,6 Milliarden Euro gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt das Marktforschungsunternehmen Nielsen, Frankfurt am Main, in seiner Studie zum aktuellen Gesamtwerbemarkt.

Mit einem Wachstum von 36,5 Prozent gegenüber den ersten sechsen Monaten des Jahres 2016 konnte die Mediengattung Kino das stärkste Wachstum vorweisen. Allerdings ist sie mit Brutto-Werbeaufwendungen in Höhe von 66 Millionen Euro auch die kleinste Mediengruppe. Das zweitstärkste Wachstum verzeichnet Mobile-Werbung mit einem Plus von 29,2 Prozent. Die Werbeausgaben auf den mobilen Endgeräten beliefen sich in den ersten sechs Monaten des Jahres auf 246 Millionen Euro. Das Fernsehen bleibt weiterhin das Leitmedium der deutschen Werbungtreibenden. Die Ausgaben beliefen sich auf knapp sieben Milliarden Euro, was einem Plus von 1,6 Prozent entspricht. Die Werbeinvestitionen in das Medium Radio betrugen 904 Millionen Euro, sodass diese Mediengruppe gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 ein Wachstum von 4,8 Prozent verbuchen konnte. Auch die Werbung in den Out-Of-Home-Medien (956 Mio. Euro) weist ein Wachstum von 5,4 Prozent aus.

Die größten Rückgänge musste die Mediengattung Internet hinnehmen. Die Werbeinvestitionen gingen um 3,3 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zurück. Ebenfalls rückläufig waren die Werbeinvestitionen in den Printmedien: Zeitungen (2,3 Mrd. Euro; -2,1 %), Publikumszeitschriften (1,6 Mrd. Euro; -2,0 %) und Fachzeitschriften (200 Mio. Euro; -1,6 %). Insgesamt verzeichneten die Printmedien in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Verlust von 2,1 Prozent.

Laut Nielsen ist der Bereich Online-Handel die werbestärkste Branche in Deutschland. Demnach erreicht der E-Commerce-Bereich im ersten Halbjahr 2017 ein Wachstum von 3,5 Prozent und kann mit 1,9 Milliarden Euro an Bruttowerbeausgaben einen neuen Rekordwert für sich verbuchen. Für das Jahr 2017 gehen die Studienautoren davon aus, dass die Werbeinvestitionen für E-Commerce erstmalig vier Milliarden Euro übertreffen werden. Das wichtigste Medium für die Branche bleibt weiterhin das Fernsehen (70 %), gefolgt von Internet (10 %) und Print (9 %).