%%%Grünes Licht für Übernahme des SVG Verlags%%%

Der Ulmer Ebner Verlag, Now Medien und der Jahr Top Special Verlag, bei Hamburg, dürfen den Lübecker Fachverlag SVG Service übernehmen. Das Bundeskartellamt hat der Transaktion zugestimmt und grünes Licht gegeben. 'new business' hatte von dem Vorhaben bereits berichtet.

Verkäufer ist Hermann Hell, geschäftsführender Gesellschafter des SVG Verlags, der mit dem Verkauf einen Generationswechsel einläutet. Die operative Leitung übernimmt als geschäftsführender Gesellschafter Thorsten Höge, langjähriger Chefredakteur des im Jahr Top Special Verlag erscheinenden Magazins 'Segeln' und Geschäftsführer von Now Medien. Hermann Hell wird in den nächsten zwei Jahren als Herausgeber und Chefredakteur die SVG-Objekte weiter verantworten.

Alle elf Wassersport-Titel des Verlags, darunter die Publikumsmagazine 'Segler-Zeitung' und 'Boots-Börse', sowie die SVG-Beteiligung am SJV Segel Journal Verlag, der den Titel 'Segel Journal' herausgibt, werden in das neue Joint Venture überführt. Zugleich bringt der Jahr Top Special Verlag seine Zeitschrift 'Segeln' in das Joint Venture ein. Alle Titel werden spätestens 2018 in einem neuen Verlagssitz in Hamburg zusammengeführt, Lübeck wird als Dependance erhalten. Die Redaktionsstärke bleibt unverändert.

Hermann Hell, geschäftsführender Gesellschafter der SVG, sagt: "Um weiterhin auf Wachstum zu setzen, bedurfte es neuer Partner. Mit Thorsten Höge bin ich mir sicher, den richtigen Partner gefunden zu haben, der zusammen mit dem Ebner Verlag und dem Jahr Top Special Verlag den SVG Verlag in Print und Online auf die nächste Stufe führen wird. Wir haben uns bereits als Mitbewerber menschlich gut verstanden. Das war die wesentliche Voraussetzung für meine Entscheidung über Nachfolgemodelle zu verhandeln."

"Mit der Zusammenführung dieser führenden Wassersport-Titel können wir spannende digitale Angebote entwickeln, die noch mehr Menschen begeistern – und so weitere Erlösquellen in Vertrieb und Vermarktung für unsere Inhalte erschließen", so Höge. "Denn der Aufbau neuer digitaler Dienste ist unser vorrangiges Ziel, um unsere Medienmarken noch attraktiver und zukunftsfähig zu machen. Hermann Hell hat über die Jahre herausragende Leistungen im Wassersport erbracht und wir freuen uns, dass er an Bord bleibt."