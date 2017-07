%%%Frankreich: Groupe M6 verzeichnet steigende Werbeerlöse%%%

Die französische Groupe M6, deren größter Anteilseigner die Bertelsmann-Tochter RTL Group ist (hält einen Anteil von 48,26 Prozent), hat im ersten Halbjahr 2017 einen operativen Gewinn von 118,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Das bedeutet einen Rückgang um 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bereinigt man das Ergebnis um die zwei Einmaleffekte (Ausstrahlung der Fußballeuropameisterschaft und das schrittweise Auslaufen der Mobilfunkvereinbarung M6 Mobile) in Höhe von 42,6 Millionen Euro aus dem ersten Halbjahr 2016, stieg das Ebita um 27,1 Prozent. Der Umsatz der TV-Gruppe mit Sitz in Neuilly-sur-Seine stieg um 2,6 Prozent auf 662,4 Millionen Euro, was vor allem auf höhere Werbeumsätze zurückzuführen ist (+4,2 Prozent).

Die Fernsehsender (u. a. M6, W9, 6ter, Paris Première) erzielten ein Ebita von 101,4 Millionen Euro (H1/2016: 69,6 Millionen Euro). Die Programmkosten für die Free-TV-Kanäle beliefen sich auf 221,1 Millionen Euro (-11,4 Millionen Euro).

Der Umsatz aus dem Produktions- und Rechtegeschäft der Groupe M6 sank im ersten Halbjahr um 5,6 Prozent auf 52,3 Millionen Euro. Das Ebita des Bereichs schrumpfte von 5,0 Millionen Euro (1. Halbjahr 2016) auf 3,7 Millionen Euro. Als Grund für den Rückgang nennt das Unternehmen die geringere Anzahl der Kinostarts in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres.