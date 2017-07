%%%JCDecaux verzeichnet wachsenden Umsatz und sinkende Marge%%%

Der Außenwerber JCDecaux S.A., Paris, hat seinen bereinigte Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent auf 1,641 Milliarden Euro gesteigert. Der bereinigte organische Umsatz erhöht sich um 0,4 Prozent. Der bereinigte Umsatz im Kerngeschäft, mit dem die Werbeeinnahmen ohne Umsätze aus Verkauf, Vermietung und Wartung von Stadtmöbeln gemeint sind, wuchs von Januar bis Juni dieses Jahres organisch um 0,5 Prozent.

Das europäische Geschäft (exklusive des französischen und britischen Marktes) erzielte Zuwächse, wohingegen die Erlöse im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika zurückgingen. In den übrigen außereuropäischen Märkten verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzplus (+17,8 %)

Im Segment Stadtmöblierung stieg der bereinigte Umsatz des Konzerns in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 2,8 Prozent auf 746,5 Millionen Euro (+2,4 Prozent organisch) gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Halbjahressumsatz im Transportsegment verringerte sich um 0,5 Prozent auf 651,2 Millionen Euro (-0,2 Prozent organisch). Der Unternehmensbereich Großflächenwerbung entwickelte sich weiterhin positiv: 243,7 Millionen Euro Umsatz im ersten Halbjahr bedeuten ein Plus von drei Prozent (-4,3 % organisch).

In der ersten Jahreshälfte 2017 ging die bereinigte operative Ergebnis um 3,6 Prozent auf 255 Millionen Euro gegenüber 264,5 Millionen Euro in der ersten Hälfte des Vorjahres zurück. Bezogen auf den Konzernumsatz lag die bereinigte operative Marge bei 15,5 Prozent und damit um 90 Basispunkte unter dem Vorjahreswert.

Jean-François Decaux, Co-Chief Executive Officer von JCDecaux zum Halbjahresergebnis der Gruppe: "In der ersten Jahreshälfte konnten wir unseren Umsatz um 1,5 Prozent auf 1,641 Millionen Euro steigern, was einem organischen Wachstum von 0,4 Prozent entspricht. Das Ergebnis verdankt sich der positiven Entwicklung im zweiten Quartal, das mit einem organischen Umsatzwachstum von 1,5 Prozent unsere Erwartungen übertraf und einen soliden Juni mit einer Verbesserung unseres China-Geschäfts. Unter dem Vorbehalt geringer Prognosesicherheit erwarten wir zurzeit eine Beschleunigung unseres bereinigten organischen Wachstums auf etwa drei Prozent im dritten Quartal 2017. Treibende Kräfte dabei sind die Rückkehr zum Wachstum in China und das starke Momentum in den USA und Europa."