%%%Deutsche 'Charlie Hebdo'-Version verzeichnet 10.000 verkaufte Exemplare wöchentlich%%%

Rund 10.000 Exemplare werden aktuell pro Woche von der deutschen Ausgabe von 'Charlie Hebdo' abgesetzt. Das ergab eine Umfrage bei Grossisten und Bahnhofsbuchhändlern, die unser Schwesterblatt 'DNV' jüngst durchführte. Der Nationalvertrieb IPS, zuständig für den Vertrieb der von Charlie Hebdo in Deutschland, dementierte die Zahl zwar nicht, gab allerdings keine konkreten Zahlen an.

Die deutsche Ausgabe von 'Charlie Hebdo' war am 1. Dezember erstmals auf dem hiesigen Markt zu finden. Der Copypreis der wöchentlich erscheinenden Satirezeitung beträgt vier Euro. Weitere Informationen darüber erhalten Sie in der aktuellen 'new business'-Ausgabe 31/2017.