%%%Sky Deutschland unterstützt FFF-Fördertopf%%%

Sky Deutschland, Unterföhring, beteiligt sich in diesem Jahr finanziell am Fördertopf des FilmFernsehFonds Bayern (FFF), München, und wird damit zum Partner der Film- und Fernsehförderung. Die Vereinbarung sieht einen sechsstelligen Förderbetrag von Sky Deutschland vor, der dieses Jahr in dem Bereich Nachwuchsfilm eingesetzt werden soll. Über den konkreten Einsatz der finanziellen Mittel entscheidet der FFF-Vergabeausschuss. Der FFF Bayern verfügt über ein Fördervolumen, das jährlich variiert – abhängig von den Einzahlungen der Gesellschafter Freistaat Bayern, BR, ZDF, ProSiebenSat.1, RTL und BLM sowie von Rückflüssen.

"Als wichtiger Partner für die Produktion von deutschen Film- und Serienproduktionen ist uns die Unterstützung der hiesigen Filmförderung ein wichtiges Anliegen. Mit 'Babylon Berlin', 'Das

Boot', 'Acht Tage', 'Der Grenzgänger' und 'Der Pass' sind wir sehr aktiv in Sachen deutsche Serienproduktionen. Nur konsequent, dass wir nun mit dem FFF Bayern zusammenarbeiten, um den Medienstandort Bayern auch auf diese Weise tatkräftig zu unterstützen", sagt Carsten Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland.