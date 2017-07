%%%Condé Nast will 'myself' an Funke verkaufen%%%

Die Funke Mediengruppe übernimmt die Frauenzeitschrift 'myself' von Condé Nast. Der Verkauf bedarf noch der kartellrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Behörden und wird frühestens zum 1.10.2017 wirksam. Moritz von Laffert, Herausgeber von Condé Nast Deutschland und Vice President von Condé Nast International, erklärt: "Wir konzentrieren unsere Aktivitäten und Investitionen konsequent auf unsere globalen Marken und bauen die länderübergreifende Zusammenarbeit aus, um unsere Position als weltweit führendes Luxus-Medienunternehmen zu stärken. 'myself' könnte von dieser strategischen Linie als nur in Deutschland präsentes Magazin im weltweiten Condé Nast-Portfolio perspektivisch kaum profitieren."

Die Funke Mediengruppe wiederum plant mit dem Kauf von 'myself' den Eintritt in das Segment der Lifestyle-Zeitschriften. "'myself' ist ein hochmodernes Magazin mit einer klaren Struktur und einem hohen journalistischen Anspruch. Wir möchten die Marke ausbauen, und zwar im Print- wie auch im Digitalbereich", sagt Michael Geringer, Geschäftsführer der Funke Zeitschriften. "'myself' soll wachsen, und das mithilfe des Knowhows und der Unterstützung von Funke Digital in Berlin, insbesondere auch im Social-Media-Bereich."

Der Betriebsübergang ist nach eigener Aussage mit keinen betriebsbedingten Kündigungen bei 'myself' verbunden, vielmehr sei es das gemeinsame Ziel, dass alle 'myself'-Mitarbeiter in das neue Unternehmen wechseln. Für den künftigen Redaktionssitz werden neue Büroräumlichkeiten in München gesucht.

Die Werbevermarktung für 'myself' wird voraussichtlich noch bis Ende 2017 in Zusammenarbeit von Condé Nast im Auftrag der Funke Mediengruppe übernommen.