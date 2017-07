%%%Microsoft startet mit C3 eigenen Newsroom in Berlin%%%



Im neuen Newsroom von Microsoft werden die Inhalte der Medienparnter von 70 Redakteuren ausgewählt und aufbereitet (Foto: Microsoft)

Microsoft eröffnet einen neuen Newsroom in Berlin. Mehr als 70 Redakteure aus verschiedenen Ländern sollen dort Inhalte für Nachrichtenangebote von Microsoft kuratieren und editieren. Betrieben wird der internationale Newsroom vom Content Marketing Network C3 zusammen mit seiner Tochterfirma wunder media und in Abstimmung mit den Microsoft Media-Teams in den einzelnen Ländern.

So werden Nachrichtenangebote auf MSN, bing und Edge und in verschiedenen Apps für Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweden und Polen künftig von einer zentralen Redaktion in Berlin zusammengestellt. Bis Ende des Jahres sollen auch Microsofts Medienprodukte aus den Niederlanden, Italien, Finnland, Norwegen und Dänemark folgen. Weitere Märkte sind zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

Inhalte für die deutschsprachigen Märkte bezieht Microsoft von über 100 Mediapartnern, darunter die 'Süddeutsche Zeitung', 'Die Welt', 'Handelsblatt', 'Bunte' und 'kicker'. In Österreich bestehen Kooperationen unter anderem mit 'Kurier' und 'Die Presse', in der Schweiz stammen die Inhalte von der 'Neuen Zürcher Zeitung' sowie von Titeln der Tamedia-Gruppe. Dieser Content wird künftig von dem neuen Redaktionsteam ausgewählt und redaktionell aufbereitet.

Dr. Dirk Kleine, Director Information & Content Experiences Group für Deutschland, Österreich und die Schweiz, sagt: "Wir bedienen mehr als zehn europäische Märkte mit Nachrichten und sind auf eine nahtlose Zusammenarbeit unabhängig von Zeit und Ort angewiesen. Social Collaboration-Technologien, wie die Software Skype for Business ermöglichen uns, diese anspruchsvolle Zusammenarbeit zwischen den Microsoft Media Teams in den verschiedenen Ländern und der Zentralredaktion in Berlin produktiv zu gestalten."

Lukas Kircher, Gründer und Chairman von C3, erklärt: "Das ist ein einzigartiger Newsroom in Europa und zugleich das größte internationale Projekt für unser Network. Wir freuen uns, unsere europäischen Kompetenzen für Microsoft zu bündeln."