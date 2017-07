%%%Russmedia startet neue Digital-Holding in Wien und Berlin%%%

Der Vorarlberger Verleger Eugen A. Russ geht digital noch konsequenter in die Offensive und wird in den kommenden fünf Jahren 100 Millionen Euro investieren. Die familien-eigene Russmedia GmbH mit Stammsitz in Schwarzach wird ihr internationales Digital-Business in eine neue Digital-Holding einbringen, deren Head-Offices an den digitalen Brennpunkten" Wien und Berlin sitzen werden. Als "Macher" für diese neue Digital-Holding hat Eugen A. Russ den früheren Styria-Manager Dr. Michael Tillian gewonnen. Der 43-jährige Jurist fungiert als Sprecher der Geschäftsführung (weitere GF-Mitglieder sind Eugen A. Russ und Josef Kogler).

Künftig werden die internationalen Russmedia-Beteiligungen, wie Europas größter unabhängiger Skiverleiher Alpinresorts (Bratislava und Wien), Europas größtes Vermiet-Portal Erento (Berlin), das deutsche Kleinanzeigen-Portal Quoka.de, das ungarische Job-Portal CVOnline.hu oder das Kleinanzeigen-Portal Publi24.ro der Russmedia Digital-Holding zugeordnet. Im Mittelpunkt steht das digitale Wachstum: so werden auch die M&A-Aktivitäten bei der Digital-Holding gebündelt, um das Engagement für digitale Marktplätze deutlich zu verstärken und international zu wachsen.

Gemeinsam mit Speedinvest, Europas erfolgreichem Frühphasen-Venture-Fonds, wird Russmedia einen Spezial-Fonds auflegen, der sich auf internationale Marktplätze konzentriert. Damit wird die bisherige Kooperation zwischen Russmedia und Speedinvest intensiviert.