'Welt' bekommt Director of Digital Innovation

Niddal Salah-Eldin, 32, derzeit Head of Social Media bei der 'Welt', wird ab 1. Januar 2018 als Director of Digital Innovation Beraterin der 'Welt'-Chefredaktion. In dieser neu geschaffenen Funktion berät sie die Chefredaktion zu redaktionellen Weiterentwicklungen und Innovation im Digitalen. Ihre Aufgaben als Head of Social Media übernehmen zum 1. Oktober 2017 Jörgen Camrath, 36, und Andreas Müller, 34, in einer Doppelspitze. Beide sind derzeit Redakteure im 'Welt Social'-Team. Bis zum Start in ihrer neuen Position wird sich Salah-Eldin drei Monate lang in den USA und Australien aufhalten.

Niddal Salah-Eldin ist ebenso wie Andreas Müller seit 2014 Teil des Gründungsteams von 'Welt Social'. Jörgen Camrath kam Ende 2016 aus dem Social-Media-Bereich der 'Berliner Morgenpost' zur 'Welt'.