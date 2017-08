%%%Sportdigital produziert tägliche Fußballsendung für Transfermarkt%%%

Das Hamburger Fußball-Portal Transfermarkt, an dem Axel Springer 51 Prozent der Anteile hält, startet in Kooperation mit dem Pay-TV-Sender Sportdigital eine tägliche Fußballsendung. Das Format Transfermarkt.TV wird im Sportdigital-Sendestudio in der Hansestadt moderiert und produziert. Dabei werden Experten aus der Transfermarkt-Redaktion und fußballkundige User mit Schalten und Einspielern zu verschiedenen Themen eingebunden. Zudem diskutieren Gäste aus der Welt des Fußballs im Studio mit den Moderatoren sowie Usern. Als Moderatoren für den Fußball-Talk wurden Anna Sara Lange (ehemals Sky), Hannes Herrmann und Arne Malsch (beide Sportdigital) verpflichtet.

In der Sendung sollen Zuschauer bekannte Rubriken der Website wie News, aktuelle Transfers und Gerüchte, Marktwerte sowie Statistiken wiederfinden. Die etwa 20- bis 30-minütige Sendung wird von Montag bis Freitag ab 17 Uhr auf Transfermarkt.tv zum Abruf bereitgestellt sowie im Pay-TV-Programm von Sportdigital ab 18 Uhr ausgestrahlt.

"Wir sehen, dass Bewegtbild sich einer immer größeren Beliebtheit bei den Nutzern erfreut und zukünftig immer mehr in den Vordergrund treten wird. Mit unserem neuen TV-Format bringen wir alle auf unserer Website beliebten Formate in bewegtes Bild", sagt Matthias Seidel, Geschäftsführer von Transfermarkt.

Sportdigital ist über die Verbreitungswege Satellit, Kabel und IP-TV sowie über das Web, Apps und Smart-TV zu empfangen und erreicht rund 1,5 Millionen Pay-TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.