%%%Neue Bundesliga-Sendung bei Nitro startet akzeptabel%%%

Der Auftakt der neuen wöchentlichen Bundesliga-Sendung bescherte dem zur Mediengruppe RTL Deutschland gehörenden TV-Sender Nitro am Montag (31.07.) zufriedenstellende Quoten. Das Fußball-Magazin '100 % Bundesliga' erzielte ab 22.10 Uhr insgesamt 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern, auf die die Sendergruppe bekanntermaßen hauptsächlich blickt. Umgerechnet auf die Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren lag der Marktanteil bei 1,6 Prozent, 1,5 Prozent war das Ergebnis in der Gesamtbetrachtung (Zuschauer ab drei Jahren). Insgesamt 240.000 Zuschauer schalteten die Sendung ein, davon waren 100.000 aus der Altersgruppe 14 bis 49 Jahre dabei. Damit lag Nitro etwas unter dem Senderschnitt im Juli 2017. Hier kommt der RTL-Sender auf einen durchschnittlichen Monatsmarktanteil von 2,1 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe (14- bis 49-Jährige) und 1,7 Prozent beim Gesamtpublikum.

Nitro hatte sich im September 2016 die Free-TV-Rechte an den Zusammenfassungen aller 18 Begegnungen des Spieltags in der 1. und 2. Bundesliga sowie die Erstverwertung des Montagabend-Spiels gesichert. In dieser Woche wurde zudem bekannt, dass Nitro sich gemeinsam mit dem Streamingdienst DAZN in Verhandlungen mit der Uefa über die Ausstrahlung der Europa League befindet. Demnach soll Nitro Medienberichten zufolge ab der Saison 2018/2019 – wie zurzeit Sport 1 – eine Partie pro Spieltag übertragen. Eine Entscheidung über die Rechte-Vergabe soll in den kommenden Wochen fallen.

Mit dem Start des zweistündigen Live-Magazins ging auch eine Umbenennung des auf Männer spezialisierten Spartenkanals sowie die Einführung eines neuen Designs einher. Fortan präsentiert sich der Kölner Sender ohne RTL im Namen.