%%%Axel Springer und United Internet bauen globales Affiliate-Netzwerk auf%%%

Axel Springer und United Internet fusionieren ihre Unternehmen Awin und affilinet, um ein gemeinsames Affiliate-Netzwerk aufzubauen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Dienstag, 1. August 2017, unterzeichnet. United Internet wird demnach affilinet in die Awin AG einbringen. An der Gesellschaft hält Axel Springer künftig 80 Prozent, United Internet 20 Prozent. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin wird von Mark Walters, CEO der Awin AG, geführt werden. Axel Springer wird im Rahmen einer Optionsvereinbarung die derzeit noch von Swisscom gehaltenen Anteile (47,5 Prozent) an der Awin AG übernehmen. Die Kartellbehörden müssen dem Deal noch zustimmen.

Neue Erlösmodelle und Börsengang im Blick

Mit der Zusammenführung der beiden Unternehmen versprechen sich die Muttergesellschafter neue Erlösmodelle, etwa im Bereich des Influencer Marketing. Außerdem soll die Voraussetzung geschaffen werden, um einen Börsengang des Unternehmens vorzubereiten.

Awin verfügt über 15 Standorte, 900 Mitarbeitern und 6.000 Werbekunden in 180 Ländern. Seit Januar 2017 gehört das US-amerikanische Unternehmen ShareASale zur Gruppe. Im März 2017 wurden Affiliate Window und zanox unter der Marke Awin zusammengeführt. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete die Firma einen Umsatz von 567,4 Millionen Euro und ein Ebitda von 25,5 Millionen Euro.

affilinet, mit Hauptsitz in München, beschäftigt rund 200 Mitarbeitern und hat rund 3.500 Werbekunden. Das Unternehmen ist in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, den Niederlanden sowie der Schweiz und Österreich aktiv. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete affilinet einen Umsatz von 150,7 Millionen Euro und ein Ebitda von 4,9 Millionen Euro.