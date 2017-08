%%%Der 'Stern' wechselt Produktionspartner für TV-Supplement%%%

Das Hamburger Nachrichtenmagazin 'Stern' hat den Auftrag für die Produktion und Vermarktung seiner Beilage 'Stern TV-Magazin' neu vergeben. Ab November 2017 zeichnet die rtv media group, Nürnberg, verantwortlich für das Programmheft. Die rtv media group gehört wie der Verlag Gruner + Jahr, der den 'Stern' herausgibt, zu Bertelsmann.

Durch den Wechsel bekommt das 'Stern-TV-Magazin' laut dem Nachrichtenblatt eine hochwertigere Ausstattung und einen größeren Umfang. Neben den Mantel-Programmseiten, die rtv standardmäßig anbietet, werden für den 'Stern' exklusive Inhalte wie Titelgeschichte, redaktionelle Beiträge und Rätsel produziert.

"In unserer Marktforschung erreicht das TV-Magazin stets eine hohe Leseintensität. Die 'Stern'-Leser schätzen die Beilage seit Jahren als tolles Zusatzangebot für ihre Qualität und ihren Service", sagt Alexander Schwerin, G+J Publisher des 'Stern'. "Das möchten wir ihnen auch in Zukunft zuverlässig bieten. Mit der rtv media group haben wir uns für den Partner mit der größten Expertise und Reichweite in der TV-Programminformation entschieden".

Die rtv media group erreicht mit ihrem eigenen TV-Wochentitel 'rtv' wöchentlich eine Auflage von 7,2 Millionen Exemplaren.