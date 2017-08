%%%ProSiebenSat.1 zeigt erstmals 4K-Inhalte über HbbTV%%%



Tommy Scheel moderiert 'Abenteuer Leben am Sonntag'. Am 6.8. und 13.8. können die Zuschauer auf den Red Button drücken und werden dann zur 4K-Übertragung weitergeleitet (Foto: ProSiebenSat.1)

ProSiebenSat.1 zeigt erstmals 4K-Inhalte in einem seiner HbbTV-Portale. Die Zuschauer können im kabel eins-Portal das Format 'Abenteuer Leben am Sonntag' (Sendetermine: 6. und 13. August) auch in 4K-Auflösung sehen. Während der linearen Ausstrahlung der Sendung wird auf dem TV-Gerät ein Hinweis auf den Red Button eingeblendet, der auf eine Landingpage im HbbTV-Portal verlinkt. Wird die Sendung auf einem 4K-fähigen Gerät abgerufen, wird der Beitrag automatisch mit der vierfachen HD-Auflösung abgespielt. User ohne 4K-Geräte können den Beitrag in HD abrufen.

Die Sendung 'Abenteuer Leben am Sonntag' zeigt am 6. August um 22.15 Uhr Bilder vom Siam-Wasserpark auf Teneriffa, in der folgenden Woche stellt das kabel eins-Magazin die Area 47 im Ötztal vor. Nach der Ausstrahlung der Sendung sind die 4K-Inhalte auch On-Demand über die Mediathek verfügbar.

Die Themen HbbTV und Red Button verantwortet bei ProSiebenSat.1 ab sofort die neue Digital-Geschäftsführerin Stephanie Lüdecke.