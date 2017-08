%%%Unternehmen nutzen Instagram-Stories zur Kundenbindung%%%

Die Bedutung von Bewegtbild-Inhalten in sozialen Netzwerken nimmt weiter zu. Jeden Tag nutzen weltweit 250 Millionen Menschen Instagram-Stories. Der Service ermöglicht es Nutzern, kleine Highlights ihres Lebens in Video-Form mit einer weltweiten Community zu teilen. Auch Unternehmen haben das Potenzial der Social-Media-Funktion für sich entdeckt: Im letzten Monat haben mehr als 50 Prozent der Unternehmen auf Instagram mindestens ein Video produziert – das sind mehr als eine Million Firmen. Wie die Agentur segmenta communications, Hamburg, anlässlich des ersten Geburtstags des Tools (Launch: 2.August 2016) bekanntgab, wird bereits auf jede fünfte Story mit einer Direct Message geantwortet.

"Die deutsche Automobilbranche kann als positives Beispiel dafür dienen, wie Unternehmen Instagram als Kanal innerhalb ihres Marketingmixes einsetzen können", sagt Nadine Neubauer, Brand Development Lead bei Instagram. "Marken wie Audi, Mercedes-Benz oder BMW haben die Vorteile des visuellen Storytellings erkannt und setzen auch regelmäßig Anzeigen in Stories ein. Sie sind sehr aktiv auf der Plattform und sehen Instagram als digitalen Ausstellungsraum, in dem sie ihre Fahrzeuge präsentieren können."

Nataneal Sijanta, Director of Global Marketing Communications bei Mercedes-Benz Cars, zeigt sich von dieser Werbemöglichkeit überzeugt: "Auf Instagram erreichen wir Millionen von jüngeren Zuschauern, was sehr wichtig für uns ist. Diese 'Digital Natives' werden einmal unsere Kunden sein – und unterbewusste positive Emotionen können sie in eine unserer Niederlassungen oder auf unsere Webseite locken."

Den Studienautoren zufolge können Unternehmen Instagram Stories dazu einsetzen, um kurzzeitige Angebote oder Sale-Aktionen zu bewerben und die Neugierde der Menschen für die eigene Marke zu wecken. Zudem eignet sich das Angebot, um Tutorials zu erstellen und exklusives sowie authentisches Material aus dem Unternehmen zu zeigen.

Insgesamt kommt die Plattform monatlich auf 15 Millionen Nutzer in Deutschland – weltweit sind es 700 Millionen.