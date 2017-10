%%%Wallstreet Journal stellt Print-Ausgaben in Europa und Asien ein%%%

Der Medien-Konzern News Corp hat entschieden, die täglichen Print-Ausgaben vom Wall Street Journal (WSJ) in Europa und Asien einzustellen, um die Kosten zu reduzieren. Die letzte europäische Print-Ausgabe gab es am Freitag, dem 29. September 2017, für Asien wird WSJ bis zum 7. Oktober 2017 erscheinen. Damit endet eine über 40-jährige Geschichte, denn seit 1976 gibt es eine eigene Asien-Ausgabe, 1983 folgte die Europa-Ausgabe.Der Grund für den Stopp der Print-Ausgaben sind deutliche Einnahme-Rückgänge, die dafür sorgten, dass die News Corp. im Geschäftsjahr 2016/17 rote Zahlen in Höhe von 643 Millionen Dollar schrieb, nachdem im Vorjahr noch eine Gewinn in Höhe von 253 Millionen Dollar erzielt worden war.