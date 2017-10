%%%hella Mineralbrunnen sponsert DKB Handball-Bundesliga auf Sky%%%

Der Getränkehersteller hella Mineralbrunnen, Rellingen, und die Pay-TV-Plattform Sky, Unterföhring, haben eine Sponsor-Partnerschaft für die DKB Handball-Bundesliga vereinbart. Im Rahmen der Live-Übertragungen der Spiele auf Sky sowie der Berichterstattung auf dem Sportportal skysport.de tritt hella Mineralbrunnen als Presenter auf.

Die Zusammenarbeit umfasst dabei klassisches Trailer- und Programm-Sponsoring: Innerhalb der Trailer wird das Logo des Unternehmens eingebunden sowie Presenter-Spots vor allen Spielen und der Konferenz ausgestrahlt. Auf dem Online-Portal skysport.de ist zudem Display-Werbung im redaktionellen Umfeld der Handball-Berichterstattung vorgesehen. Darüber hinaus soll das Engagement von hella Mineralbrunnen als offizieller Getränkepartner der Liga fortgeführt werden.

Sky überträgt ab dieser Saison erstmals alle 306 Spiele der DKB Handball-Bundesliga live im deutschen Fernsehen, davon ein Großteil exklusiv. In der Regel sind vier Partien am Donnerstagabend, vier Begegnungen am Sonntagmittag sowie das Topspiel am Sonntagnachmittag sowohl einzeln als auch in der Konferenz zusehen.