%%%DAZN erwirbt Europa League-Rechte ab 2018%%%

Die Sport-Streaming-Plattform DAZN hat sich die Übertragungsrechte an allen Spielen der Europa League ab der Saison 2018/19 gesichert. Die Vereinbarung mit der Uefa umfasst insgesamt 205 Spiele pro Jahr und ist für einen Zeitraum von drei Spielzeiten angelegt. Die Partien werden sowohl als Livestream als auch on Demand in Deutschland und Österreich zur Verfügung gestellt. 190 Spiele davon werden exklusiv auf DAZN sehen sein. Weitere 15 Begegnungen laufen zusätzlich bei einem Free-TV Partner. Die Pay-TV-Plattform Sky, Unterföhring, die bislang im Besitz der Pay-TV-Rechte war, soll nach Medienberichten kein erneutes Angebot im Rechteverfahren abgegeben haben.

DAZN zeigt neben der Europa League ab dem kommenden Jahr auch die Uefa Champions League. Zudem werden Partien der europäischen Top-Fußballligen Premier League, LaLiga, Serie A und Ligue1 sowie Highlights aller Spiele der 1. und 2. Fußball-Bundesliga angeboten.

Der Streaming-Dienst gehört zur britischen Perform Group, Feltham, die mehrheitlich im Besitz von Access Industries ist. Die US-Firmengruppe, die sich in Privatbesitz befindet, tätigt Investitionen in den Bereichen natürliche Ressourcen und Chemie, Medien und Telekommunikation, Technologie und E-Commerce sowie Immobilien. Access Industries wurde im Jahr 1986 vom aktuellen Vorstandsvorsitzenden, Len Blavatnik, einem amerikanischen Industriellen und Philanthropen, gegründet.