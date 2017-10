%%%Tickaroo setzt stäerker auf das B2B-Geschäft%%%

Tickaroo, Anbieter von Live-Content-Technologie mit Sitz in Regensburg (www.tickaroo.com), setzt ab sofort verstärkt auf das B2B-Geschäft und hat im Zuge dessen sein Produktportfolio neu ausgerichtet. Das Unternehmen reagiert damit auf die "steigende Nachfrage nach Live-Content-Tools für die professionelle Berichterstattung". Im Rahmen der aktuellen Maßnahmen hat Tickaroo gemeinsam mit der inhabergeführten Agentur für PR und Design Element C aus München auch den gesamten Web-Auftritt überarbeitet, um B2B-Entscheider besser ansprechen zu können. Tickaroo unterstreicht damit seine Kernkompetenz im Bereich professioneller Live-Berichterstattung und reagiert auf die Entwicklung des Unternehmens in den letzten Jahren.

CEO Naomi Owusu sagt: "Wir bekommen verstärkt Anfragen von Medien- und Verlagshäusern. Denn die gesamte Branche befindet sich im digitalen Wandel und Entscheider müssen ihren Nutzern stets aktuelle und spannende Inhalte bieten. Dafür wird das Thema Live-Berichterstattung immer wichtiger. Aufgrund unserer erfolgreichen Projekte mit kicker Online besitzen wir die Expertise, um die Branche bei diesem Wandel zu begleiten. Wir haben daher in die Weiterentwicklung unserer Technologie investiert und setzen mit unseren neuen Services einen zusätzlichen strategischen Schwerpunkt auf B2B-Kunden."