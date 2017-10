%%%Bertelsmann vollzieht Anteilsaufstockung bei Penguin Random House auf 75 Prozent%%%

Der Gütersloher Bertelsmann-Konzern hält ab sofort eine strategische Dreiviertelmehrheit an Penguin Random House. Die beiden Gesellschafter der weltweit größten Publikumsverlagsgruppe – Bertelsmann sowie das britische Bildungsunternehmen Pearson – hatten sich bereits im Juli 2017 auf neue Beteiligungsverhältnisse verständigt: Bertelsmann hält nach Vollzug der Transaktion nun 75 Prozent an der Buchgruppe, Pearson 25 Prozent. Penguin Random House wurde im Rahmen der Anteilsaufstockung mit einem Unternehmenswert von insgesamt 3,55 Mrd. US-Dollar bewertet.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Bertelsmann ist das Unternehmen mit dem vielfältigsten Kreativangebot weltweit – und das Buchgeschäft ist seit mehr als 180 Jahren identitätsstiftend für unser Haus. Entsprechend ist der heutige Tag gleich in mehrfacher Hinsicht ein strategischer Meilenstein. Erstens wird die Dreiviertelmehrheit an Penguin Random House den Ergebnisanteil der Bertelsmann-Aktionäre um mehr als 60 Millionen Euro steigern. Zweitens verfügen wir nun über ideale Voraussetzungen, um Penguin Random House – schon heute die Nummer eins der Bücherwelt – langfristig und in Kontinuität weiterzuentwickeln. Und drittens halten wir nun strategische Mehrheiten an all unseren Unternehmensbereichen bei Bertelsmann: 75 Prozent an der RTL Group und Penguin Random House, 100 Prozent an allen anderen Divisionen."

Durch die Anteilsaufstockung stärkt Bertelsmann seine Governance-Rechte bei Penguin Random House. So wird Thomas Rabe zum 1. Januar 2018 neuer Chairman des Board of Directors der Buchverlagsgruppe; Bertelsmann stellt ab Beginn des kommenden Jahres vier Vertreter in dem Gremium, Pearson zwei.

Die Eigenständigkeit der mehr als 250 Einzelverlage der Gruppe bleibt durch die Anteilsaufstockung unberührt. Die Verlagsgruppe Random House in Deutschland wird weiterhin vollständig von Bertelsmann kontrolliert. Markus Dohle, Mitglied im Bertelsmann-Vorstand und seit Beginn des Zusammenschlusses CEO von Penguin Random House, wird das Unternehmen weiterhin führen.