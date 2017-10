%%%Netflix erhöht Abo-Preise in Deutschland%%%

Das Streaming-Portal Netflix schraubt in Deutschland an den Preisen seiner Abo-Pakete. Das Premium-Paket, dass unter anderem die Nutzung von Inhalten in UHD-Qualität ermöglicht, kostet fortan zwei Euro und wird zu einem Preis von 13,99 Euro monatlich angeboten. Das Standard-Abo steigt um einen Euro auf 10,99 Euro. Die Gebühren für das Basis-Pakets werden nicht erhöhet. Die Preiserhöhungen gelten sowohl für Neu- als auch Bestandskunden. Abonnenten des Online-Portals sollen laut Medienberichten über die Änderungen informiert werden.



"Von Zeit zu Zeit werden die Netflix-Tarife und -Preise angepasst, während wir mehr exklusive TV-Serien und Filme hinzufügen, neue Produkteigenschaften einführen und das Gesamterlebnis von Netflix verbessern", beründete Netflix sein Vorgehen gegenüber "Caschys Blog". Netflix verwies darauf, die Anzahl der Titel seit seinem Launch auf dem hiesigen Markt um 169 Prozent gesteigert zu haben.



Bereits im Sommer hatte die Plattform einigen Nutzern in Deutschland höhere Preise angezeigt, um zu untersuchen, wie viele sich deswegen gegen einen Vertragsabschluss entscheiden.