%%%'Die Zeit' startet Abonnentenprogramm 'Freunde der Zeit'%%%

Die Wochenzeitung 'Die Zeit' hat heute in Hamburg das neue Programm 'Freunde der Zeit' vorgestellt. Die Aktion richtet sich an Abonnenten der 'Zeit', die in den Dialog mit den Redakteuren über die meistdiskutierten Themen treten können. Für diesen Austausch startet der Verlag eine regelmäßige Veranstaltungsreihe ('Unter Freunden Abende') in den Metropolregionen. In Abendseminaren ('Zeit Meisterklassen') lernen Leser gemeinsam mit Redakteuren neue Fähigkeiten. Zudem können sie bei Redaktionsbesuchen in Hamburg, Berlin und Leipzig einen Blick hinter die Kulissen der Wochenzeitung werfen.

Das Programm wird begleitet vom wöchentlichen Podcast 'Die Geschichte hinter der Geschichte', in dem Redakteure von den Hintergründen ihrer aktuellen Recherchen erzählen. Ein wöchentlicher Newsletter und eine neue Seite für Abonnenten in der 'Zeit' zum Programm runden das Angebot ab. Zur Auftaktveranstaltung, dem 'Tag der Zeit' am morgigen Samstag (07.10.2017) an der Universität Hamburg, haben sich über 2000 Abonnenten angemeldet. Insgesamt sind 150 Veranstaltungen im Rahmen des Programms geplant. Die Kampagne zur Aktion steuerte die Hamburger Agentur Nordpol+ bei. Mehr dazu erfahren Sie hier.

"Das Besondere an den 'Zeit'-Abonnenten ist, dass ein Diskurs mit ihnen möglich ist", sagte Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur.

Nach der aktuellen Media-Analyse erreicht die 'Zeit' wöchentlich 1,7 Millionen Nutzer. Rund 350.000 Menschen haben die Wochenzeitung abonniert.