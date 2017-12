%%%ARD und ZDF geben Übertragungen der WM-Spiele bekannt%%%

Nachdem am vergangenen Freitag die Endrundengruppen für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland ausgelost wurden, haben sich ARD und ZDF nun auf eine Verteilung der Gruppenspiele verständigt. Demnach überträgt das Erste am Donnerstag, den 14. Juni 2018 um 17.00 Uhr das Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi Arabien aus Moskau. Das WM-Finale am Sonntag, den 15. Juli 2018 um 17.00 Uhr, ebenfalls in Moskau, wird im ZDF zu sehen sein.

Darüber hinaus überträgt das ZDF zwei Vorrunden-Spiele der deutschen Elf (Deutschland gegen Mexiko am Sonntag, 17. Juni 2018, und Südkorea gegen Deutschland am Mittwoch, 27. Juni 2018). Das Erste strahlt am Samstag, 23. Juni 2018, die Partie Deutschland gegen Schweden aus.

Sollte die deutsche Nationalmannschaft das Achtel- und das Halbfinale erreichen, können Zuschauer die Spiele im Ersten verfolgen. Das ZDF würde ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung live zeigen. Innerhalb der ARD verantwortet der Südwestrundfunk (SWR) die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Gesamtfederführung liegt beim ZDF.