%%%N24 verzichtet auf Newskanal in Österreich%%%

Dokumentationen statt Nachrichten: N24 Doku Austria wird ab dem 18. Januar in Österreich den Nachrichtenkanal N24 ersetzen. Das meldet DWDL. Eineinhalb Jahre nach dem Start des eigenständigen österreichischen Senders sei nun schon wieder Schluss, künftig wolle man sich auf das Doku-Programm konzentrieren. Auf N24 Austria lief bislang das reguläre deutsche Programm, lediglich der Newsticker wurde mit österreichischen Inhalten bestückt. Im Herbst testete man erstmals eine eigene Talkshow auf dem Sender. In Deutschland wird der Axel Springer-Kanal N24 bekanntlich am 18. Januar in Welt umbenannt.